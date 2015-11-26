Видео с текстом от VEGA

VEGA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Man On A Mission", которая взята из недавно выпущенного альбома "Grit Your Teeth":
"Blind"
"(I Don't Need) Perfection"
"Grit Your Teeth"
"Man On A Mission"
"Don't Fool Yourself Again"
"Consequence Of Having A Heart"
"This One's For You"
"Battles Ain't A War"
"Save Me From Myself"
"How We Live"
"Done With Me"
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