Видео с текстом от VEGA

VEGA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Man On A Mission", которая взята из недавно выпущенного альбома "Grit Your Teeth":



"Blind"

"(I Don't Need) Perfection"

"Grit Your Teeth"

"Man On A Mission"

"Don't Fool Yourself Again"

"Consequence Of Having A Heart"

"This One's For You"

"Battles Ain't A War"

"Save Me From Myself"

"How We Live"

"Done With Me"







