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Vega

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18 мар 2018 : 		 Новое видео VEGA

6 мар 2018 : 		 Новая песня VEGA

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8 сен 2010 : 		 VEGA на FRONTIERS RECORDS
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|||| сегодня

Видео с текстом от VEGA



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VEGA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Man On A Mission", которая взята из недавно выпущенного альбома "Grit Your Teeth":

"Blind"
"(I Don't Need) Perfection"
"Grit Your Teeth"
"Man On A Mission"
"Don't Fool Yourself Again"
"Consequence Of Having A Heart"
"This One's For You"
"Battles Ain't A War"
"Save Me From Myself"
"How We Live"
"Done With Me"

VEGA Release "Man On A Mission" Lyric Video



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