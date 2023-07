сегодня



Новое видео группы VEGA



"Battlelines", новое видео группы VEGA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Battlelines", выход которого намечен на восьмое сентября.



Трек-лист:



1. Heros And Zeros

2. Killers

3. Battlelines

4. Love To Hate You

5. Don't Let Them See You Bleed

6. Embrace The Grey

7. 33'S And 45'S

8. Into The Fire

9. Run With Me

10. Not Enough

11. God Save The King

12. Gotta Be You







просмотров: 139