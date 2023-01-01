"Battlelines", новое видео группы VEGA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Battlelines", выход которого намечен на восьмое сентября.
Трек-лист:
1. Heros And Zeros
2. Killers
3. Battlelines
4. Love To Hate You
5. Don't Let Them See You Bleed
6. Embrace The Grey
7. 33'S And 45'S
8. Into The Fire
9. Run With Me
10. Not Enough
11. God Save The King
12. Gotta Be You
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