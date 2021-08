15 авг 2021



Новое видео VEGA



"Ain't Who I Am", новое видео группы VEGA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Anarchy And Unity", выходящего 17 сентября.



Трек-лист:



"Beautiful Lie"

"Sooner Or Later"

"End Of The Fade"

"Ain't Who I Am"

"Welcome To Wherever"

"Bring The Riot"

"Live For Me"

"Kneel To You"

"Glow"

"C'mon"

"Had Enough"

"2Die4"







