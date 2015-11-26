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Бывший ударник LAMB OF GOD и бывший гитарист MEGADETH в FIRSTBORNE



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Группа FIRSTBORNE, в состав которой входят бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler, его бывший коллега по MEGADETH James LoMenzo, а также Girish Pradhan и Myrone, выпустили дебютный ЕР:

01. Primordial

02. Anthem

03. Roll The Dice

04. Apocalypse

05. Hunter Hunted

Два официальных видео с текстом доступны ниже.

Ex-LAMB OF GOD Drummer CHRIS ADLER Teams Up With Former MEGADETH Bassist JAMES LOMENZO In FIRSTBORNE











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


19 июн 2020, 17:48		Ломензо - басист, тащемта.


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