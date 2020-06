сегодня



Бывший ударник LAMB OF GOD и бывший гитарист MEGADETH в FIRSTBORNE



Группа FIRSTBORNE, в состав которой входят бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler, его бывший коллега по MEGADETH James LoMenzo, а также Girish Pradhan и Myrone, выпустили дебютный ЕР:



01. Primordial



02. Anthem



03. Roll The Dice



04. Apocalypse



05. Hunter Hunted



Два официальных видео с текстом доступны ниже.

























