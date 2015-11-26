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Бывший ударник LAMB OF GOD и бывший гитарист MEGADETH в FIRSTBORNE
Группа FIRSTBORNE, в состав которой входят бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler, его бывший коллега по MEGADETH James LoMenzo, а также Girish Pradhan и Myrone, выпустили дебютный ЕР:
01. Primordial
02. Anthem
03. Roll The Dice
04. Apocalypse
05. Hunter Hunted
Два официальных видео с текстом доступны ниже.
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rassol
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