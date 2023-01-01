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*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 104
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 26
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 22
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Firstborne

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21 авг 2023 : 		 FIRSTBORNE начнут запись осенью

30 май 2023 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

11 апр 2023 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

27 фев 2023 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

8 фев 2023 : 		 Новое видео FIRSTBORNE

24 ноя 2022 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

20 окт 2022 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

12 сен 2022 : 		 Новые песни FIRSTBORNE

3 авг 2021 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

16 фев 2021 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

10 фев 2021 : 		 Басист FIRSTBORNE — о выпуске синглов или альбомов

7 фев 2021 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

30 янв 2021 : 		 Новая песня FIRSTBORNE

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия JOURNEY от FIRSTBORNE

20 ноя 2020 : 		 Новое видео FIRSTBORNE

21 окт 2020 : 		 Видео с текстом от FIRSTBORNE

8 авг 2020 : 		 Видео с текстом от FIRSTBORNE

19 июн 2020 : 		 Бывший ударник LAMB OF GOD и бывший гитарист MEGADETH в FIRSTBORNE
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|||| сегодня

FIRSTBORNE начнут запись осенью



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Группа FIRSTBORNE, в состав которой входят бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler и басист MEGADETH James LoMenzo, сообщила о том, что в ноябре вместе с продюсером Eugene'ом "Machine" Freeman'ом отправляется в студию для записи дебютного альбома.




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