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Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо...
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53
UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни...
40
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26
А у вас есть командир танка Dave Mustaine?
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Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024
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Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо...
104
Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду...
53
UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни...
40
Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр...
26
А у вас есть командир танка Dave Mustaine?
22
все новости группы
Firstborne
США
-
https://thefirstborne.com
21 авг 2023
:
FIRSTBORNE начнут запись осенью
30 май 2023
:
Новая песня FIRSTBORNE
11 апр 2023
:
Новая песня FIRSTBORNE
27 фев 2023
:
Новая песня FIRSTBORNE
8 фев 2023
:
Новое видео FIRSTBORNE
24 ноя 2022
:
Новая песня FIRSTBORNE
20 окт 2022
:
Новая песня FIRSTBORNE
12 сен 2022
:
Новые песни FIRSTBORNE
3 авг 2021
:
Новая песня FIRSTBORNE
16 фев 2021
:
Новая песня FIRSTBORNE
10 фев 2021
:
Басист FIRSTBORNE — о выпуске синглов или альбомов
7 фев 2021
:
Новая песня FIRSTBORNE
30 янв 2021
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Новая песня FIRSTBORNE
26 ноя 2020
:
Кавер-версия JOURNEY от FIRSTBORNE
20 ноя 2020
:
Новое видео FIRSTBORNE
21 окт 2020
:
Видео с текстом от FIRSTBORNE
8 авг 2020
:
Видео с текстом от FIRSTBORNE
19 июн 2020
:
Бывший ударник LAMB OF GOD и бывший гитарист MEGADETH в FIRSTBORNE
сегодня
FIRSTBORNE начнут запись осенью
Группа FIRSTBORNE, в состав которой входят бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler и басист MEGADETH James LoMenzo, сообщила о том, что в ноябре вместе с продюсером Eugene'ом "Machine" Freeman'ом отправляется в студию для записи дебютного альбома.
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Сообщений нет