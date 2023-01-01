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FIRSTBORNE начнут запись осенью



Группа FIRSTBORNE, в состав которой входят бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler и басист MEGADETH James LoMenzo, сообщила о том, что в ноябре вместе с продюсером Eugene'ом "Machine" Freeman'ом отправляется в студию для записи дебютного альбома.







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