Видео с текстом от FIRSTBORNE



"Roll The Dice", новое видео с текстом группы FIRSTBORNE, в состав котрой входят бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler и бывший гитарист MEGADETH James LoMenzo, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного одноимённого ЕР.



Трек-лист:



01. Primordial



02. Anthem



03. Roll The Dice



04. Apocalypse



05. Hunter Hunted































