Басист FIRSTBORNE — о выпуске синглов или альбомов



В рамках недавнего интервью с подкастом "Nothing Shocking" басист FIRSTBORNE James LoMenzo (ex-MEGADETH, BLACK LABEL SOCIETY и WHITE LION) ответил на вопрос о том, что больше ему больше нравится — идея выпуска отдельных синглов или полноценных альбомов:



«Я за оба варианта. Когда я был ребёнком, — до того, как я действительно смог играть на инструменте — я был рад пойти и приобрести 45. 45 — я говорю это для вас, маленькие детишки, это небольшой круглый семидюймовый диск с гигантским отверстием посередине... Я любил синглы, когда рос. Раньше я слушал AM-радио, и оно было замечательным, потому что там можно было услышать самую разную музыку. Там ставили THE BEATLES вместе с Рэем Чарльзом и Фрэнком Синатрой. И я мог бы назвать сотни артистов. И мне это было интересно, когда стиль сменял стиль, играли разные музыканты. Если же переместиться в 70-е и 80-е, вот тогда значимость альбомов уже заметно возросла. Я думаю, что перемены случились сразу после выхода пластинки THE BEATLES "Sgt. Pepper's [Lonely Hearts Club Band]" — тогда ты пытался сделать некое заявление целым набором музыки, и в этом было что-то почти духовное; это было что-то вроде церкви. Вы брали альбом и переходили от обложки к обложке, слушали его сначала одну половину, потом другую. Мы просто лежали в своих кроватях, по отдельности в своих комнатах, и по-настоящему пропадали в этих альбомах, особенно если это были группы типа PINK FLOYD, где всё было очень и очень глубоко. И это был некий опыт, и, как я уже сказал, это было своего рода религией. Когда появилось MTV, всё это опять потерялось и понизило всеобщее внимание вместе со всем остальным».













