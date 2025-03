сегодня



Новое видео FIRSTBORNE



"Wake Up", новое видео группы FIRSTBORNE, в состав которой входят бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler, гитарист-виртуоз Myrone и вокалист Girish Pradhan (GIRISH AND THE CHRONICLES, THE END MACHINE), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Lucky", выходящего 18 июля на лейбле M-Theory Audio.







+0 -0



просмотров: 58