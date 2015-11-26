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Skeletal Remains

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Обложка и трек-лист нового альбома SKELETAL REMAINS



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SKELETAL REMAINS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Entombment Of Chaos", который будет доступен на виниле с CD, в диджипаке с нашивкой, на обычном CD и в цифровом виде одиннадцатого сентября.

Трек-лист:

"Cosmic Chasm "(Intro)
"Illusive Divinity"
"Congregation Of Flesh"
"Synthetic Impulse"
"Tombs Of Chaos"
"Enshrined In Agony" (Instrumental)
"Dissectasy"
"Torturous Ways To Obliteration"
"Eternal Hatred"
"Unfurling The Casket"

Бонус-трек:

"Stench Of Paradise Burning" (Disincarnate cover)

SKELETAL REMAINS To Release The Entombment Of Chaos Album In September; Details Revealed



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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