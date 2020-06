сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SKELETAL REMAINS



SKELETAL REMAINS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Entombment Of Chaos", который будет доступен на виниле с CD, в диджипаке с нашивкой, на обычном CD и в цифровом виде одиннадцатого сентября.



Трек-лист:



"Cosmic Chasm "(Intro)

"Illusive Divinity"

"Congregation Of Flesh"

"Synthetic Impulse"

"Tombs Of Chaos"

"Enshrined In Agony" (Instrumental)

"Dissectasy"

"Torturous Ways To Obliteration"

"Eternal Hatred"

"Unfurling The Casket"



Бонус-трек:



"Stench Of Paradise Burning" (Disincarnate cover)







