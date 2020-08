сегодня



Новое видео SKELETAL REMAINS



"Congregation Of Flesh", новое видео группы SKELETAL REMAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Entombment Of Chaos", выходящего 11 сентября на Century Media.



Трек-лист:



"Cosmic Chasm "(Intro)

"Illusive Divinity"

"Congregation Of Flesh"

"Synthetic Impulse"

"Tombs Of Chaos"

"Enshrined In Agony" (Instrumental)

"Dissectasy"

"Torturous Ways To Obliteration"

"Eternal Hatred"

"Unfurling The Casket"



Бонус-трек:



"Stench Of Paradise Burning" (Disincarnate cover)







