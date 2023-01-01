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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 63
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 34
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 29
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Skeletal Remains

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Новое видео SKELETAL REMAINS



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“Void Of Despair", новое видео группы SKELETAL REMAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fragments Of The Ageless", выходящего восьмого марта на Century Media.

SKELETAL REMAINS Release New Single / Video вЂњVoid Of DespairвЂќ From Forthcoming Album Fragments Of The Ageless




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