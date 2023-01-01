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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
63
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
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с
по
MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
63
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
34
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
29
DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв...
29
все новости группы
Skeletal Remains
США
Death Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Skeletal-Remains/199922500049271
30 окт 2023
:
Новое видео SKELETAL REMAINS
26 мар 2021
:
Видео с текстом от SKELETAL REMAINS
17 сен 2020
:
SKELETAL REMAINS представляют новый состав
10 авг 2020
:
Новое видео SKELETAL REMAINS
15 июл 2020
:
Видео с текстом от SKELETAL REMAINS
24 июн 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома SKELETAL REMAINS
18 мар 2018
:
Новая песня SKELETAL REMAINS
8 мар 2018
:
Новое видео SKELETAL REMAINS
16 янв 2018
:
Новый альбом SKELETAL REMAINS выйдет весной
15 сен 2017
:
SKELETAL REMAINS на CENTURY MEDIA
4 авг 2015
:
Новый альбом SKELETAL REMAINS доступен для прослушивания
10 окт 2012
:
Детали нового альбома SKELETAL REMAINS
сегодня
Новое видео SKELETAL REMAINS
“Void Of Despair", новое видео группы SKELETAL REMAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fragments Of The Ageless", выходящего восьмого марта на Century Media.
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Сообщений нет