15 июл 2020



Видео с текстом от SKELETAL REMAINS



SKELETAL REMAINS представили официальное видео с текстом на композицию “Illusive Divinity”, которая взята из выходящего одиннадцатого сентября альбома "The Entombment Of Chaos":



"Cosmic Chasm "(Intro)

"Illusive Divinity"

"Congregation Of Flesh"

"Synthetic Impulse"

"Tombs Of Chaos"

"Enshrined In Agony" (Instrumental)

"Dissectasy"

"Torturous Ways To Obliteration"

"Eternal Hatred"

"Unfurling The Casket"



Бонус-трек:



"Stench Of Paradise Burning" (Disincarnate cover)







+2 -1



просмотров: 505