26 мар 2021



Видео с текстом от SKELETAL REMAINS



SKELETAL REMAINS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Desolate Isolation", которая взята из одноименного демо 2011 года, выходящего на Century Media в обновленном варианте двадцать первого мая на CD и виниле в следующих вариантах:



- CD Digipak – all outlets

- Gatefold black LP – all outlets

- Gatefold brick red LP – CM Distro (200 units)

- Gatefold transp. petrol green LP – CM Distro (300 units)

- Gatefold brown LP – EMP (200 units)

- Gatefold olive green LP – Band-Shop & Evil Greed (200 units)



Трек-лист Beyond The Flesh:



"Extirpated Vitality"

"Desolate Isolation"

"Reconstructive Surgery"

"Carrion Death"

"Traumatic Existence"

"Anthropophagy"

"Homicidal Pulchritude"

"Sub-Zero Termination"

"Disincarnated" (Bonus Track – Gorguts Cover Version)

"Desolate Isolation" (CD Bonus – Demo Remaster 2020)

"Traumatic Existence" (CD Bonus – Demo Remaster 2020)

"Sub-Zero Termination" (CD Bonus – Demo Remaster 2020)

"Chronic Infection" (CD Bonus – Demo Remaster 2020)







