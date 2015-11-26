Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 71
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 36
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 29
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
[= ||| все новости группы



*

Zombi

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео ZOMBI



*
zoom
*
* *
"No Damage", новое видео группы ZOMBI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "2020", выход которого запланирован на 17 июля. Альбом будет доступен на виниле и CD, а его трек-лист выглядит так:

"Breakthrough & Conquer"
"Earthscraper"
"No Damage"
"XYZT"
"Fifth Point Of The Pentangle"
"Family Man"
"Mountain Ranges"
"First Flower"
"Thoughtforms"

ZOMBI Debut "No Damage" Music Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 109

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом