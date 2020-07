Новое видео ZOMBI

сегодня



"No Damage", новое видео группы ZOMBI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "2020", выход которого запланирован на 17 июля. Альбом будет доступен на виниле и CD, а его трек-лист выглядит так:



"Breakthrough & Conquer"

"Earthscraper"

"No Damage"

"XYZT"

"Fifth Point Of The Pentangle"

"Family Man"

"Mountain Ranges"

"First Flower"

"Thoughtforms"







