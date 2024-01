сегодня



Новая песня ZOMBI



"The Post-Atomic Horror", новая песня группы ZOMBI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Direct Inject, выход которого запланирован на 22 марта на Relapse Records:



"Direct Inject"

"So Mote It Be"

"Bodies In The Flotsam"

"Kamichi & Sandy"

"Sessuale II"

"Improvise Adapt Overcome"

"The Post-Atomic Horror"

"Insurmountable Odds"

"Sessuale I"







