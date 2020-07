20 июл 2020



Новый альбом ZOMBI доступен для прослушивания



"2020", новый альбом группы ZOMBI, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Breakthrough & Conquer"

"Earthscraper"

"No Damage"

"XYZT"

"Fifth Point Of The Pentangle"

"Family Man"

"Mountain Ranges"

"First Flower"

"Thoughtforms"







+0 -1



просмотров: 290