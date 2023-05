сегодня



Саундтрек от лидера ZOMBI



Лидер ZOMBI STEVE MOORE представил саундтрек к фильму 2022 года "Christmas Bloody Christmas", который доступен для прослушивания ниже, а на виниле будет выпущен 26 мая.



Трек-лист:



"Rhode Island Accent"

"Santa Stalks 1"

"Toy Store Terror"

"Drinking Alone"

"He Saw Us"

"Santa Attacks"

"She’s Not Coming"

"Send Backup"

"He’s Done For"

"He’s Still There"

"Is Anyone There?"

"Where Are You, Motherfucker?"

"Hide And Seek"

"Everyone’s Fucking Dead"

"Cleansing Fire"

"Santa Lives"

"The Sword"

"Santa Still Lives"

"Santa Dies"

"Tori"







просмотров: 153