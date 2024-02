сегодня



Новая песня ZOMBI



“Bodies In The Flotsam”, новая песня группы ZOMBI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Direct Inject, выход которого запланирован на 22 марта на Relapse Records:



"Direct Inject"

"So Mote It Be"

"Bodies In The Flotsam"

"Kamichi & Sandy"

"Sessuale II"

"Improvise Adapt Overcome"

"The Post-Atomic Horror"

"Insurmountable Odds"

"Sessuale I"







+0 -0



просмотров: 96