Новое видео STEELHEART

"My Freedom", новое видео группы STEELHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня была выпущена в цифровом варианте 3 июля, а оригинальная версия трека вошла в альбом "Through Worlds Of Stardust" 2017 года.



















