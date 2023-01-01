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У вокалиста STEELHEART проблемы с сердцем



Miljenko Matijević был вынужден отложить некоторые из ранее объявленных гастролей группы из-за осложнений после недавней операции. Врачи обнаружили у него Patent Foramen Ovale (PFO), сердечное заболевание, при котором между левой и правой половиной сердца существует отверстие. Как и в случае с Bret'ом Michaels'ом (POISON) и моделью Хейли Болдуин-Бибер, у которых тоже есть PFO, состояние Miljenko вызвало микроинсульт. Хорошая новость заключается в том, что врачи вовремя его обнаружили, и здоровье и общее состояние музыканта неуклонно улучшаются.











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