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*Новое видео SLIPKNOT 31
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
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Steelheart

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12 июн 2023 : 		 У вокалиста STEELHEART проблемы с сердцем

8 апр 2023 : 		 STEELHEART обновили хит

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от STEELHEART

29 июн 2022 : 		 Акустика от вокалиста STEELHEART

12 май 2022 : 		 Новая песня вокалиста STEELHEART

5 апр 2022 : 		 Кавер-версия STEELHEART от гитариста SABATON

11 авг 2021 : 		 STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома

6 июл 2020 : 		 Новое видео STEELHEART

17 авг 2019 : 		 Концертное видео STEELHEART

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

12 сен 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

11 сен 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

1 сен 2017 : 		 Новая песня STEELHEART

1 авг 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

17 июл 2017 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет осенью

2 ноя 2016 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет весной

24 июн 2011 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет в феврале

17 ноя 2010 : 		 Лидер STEELHEART записал кавер-версию Leonard'a Cohen'a

4 сен 2010 : 		 STEELHEART работают над новыми песнями

16 май 2010 : 		 Фронтмен STEELHEART присоединится к THE DOORS в турне

19 авг 2009 : 		 Кофе STEELHEART в продаже!

14 ноя 2008 : 		 STEELHEART опубликовали новое видео в сети

5 сен 2008 : 		 STEELHEART: выход нового альбома откладывается
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|||| сегодня

У вокалиста STEELHEART проблемы с сердцем



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Miljenko Matijević был вынужден отложить некоторые из ранее объявленных гастролей группы из-за осложнений после недавней операции. Врачи обнаружили у него Patent Foramen Ovale (PFO), сердечное заболевание, при котором между левой и правой половиной сердца существует отверстие. Как и в случае с Bret'ом Michaels'ом (POISON) и моделью Хейли Болдуин-Бибер, у которых тоже есть PFO, состояние Miljenko вызвало микроинсульт. Хорошая новость заключается в том, что врачи вовремя его обнаружили, и здоровье и общее состояние музыканта неуклонно улучшаются.






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