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Steelheart

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11 авг 2021 : 		 STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома

6 июл 2020 : 		 Новое видео STEELHEART

17 авг 2019 : 		 Концертное видео STEELHEART

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

12 сен 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

11 сен 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

1 сен 2017 : 		 Новая песня STEELHEART

1 авг 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

17 июл 2017 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет осенью

2 ноя 2016 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет весной

24 июн 2011 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет в феврале

17 ноя 2010 : 		 Лидер STEELHEART записал кавер-версию Leonard'a Cohen'a

4 сен 2010 : 		 STEELHEART работают над новыми песнями

16 май 2010 : 		 Фронтмен STEELHEART присоединится к THE DOORS в турне

19 авг 2009 : 		 Кофе STEELHEART в продаже!

14 ноя 2008 : 		 STEELHEART опубликовали новое видео в сети

5 сен 2008 : 		 STEELHEART: выход нового альбома откладывается
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|||| 11 авг 2021

STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома



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В мае 1990 года STEELHEART выпустили одноименную пластинку, сингл из которой, "I'll Never Let You Go", попал в Top40. Увы, но пандемия внесла свои коррективы в то, чтобы отметить это событие должным образом в срок, но группа решила все таки воплотить первоначальный план и 20 августа выйдет на сцену Glass Cactus и осуществит из этого зала трансляцию на весь мир. Билеты доступны по этому адресу.

STEELHEART To Celebrate 30th Anniversary Of Self-Titled Album During Livestream





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alex ASP


11 авг 2021, 21:43		К сожалению потом группа так и не смогла близко приблизиться к уровню данного альбома, в свою очередь очень недооцененного!

evilmarx


12 авг 2021, 10:57		Alex ASP +1


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