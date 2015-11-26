STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома

В мае 1990 года STEELHEART выпустили одноименную пластинку, сингл из которой, "I'll Never Let You Go", попал в Top40. Увы, но пандемия внесла свои коррективы в то, чтобы отметить это событие должным образом в срок, но группа решила все таки воплотить первоначальный план и 20 августа выйдет на сцену Glass Cactus и осуществит из этого зала трансляцию на весь мир. Билеты доступны по этому адресу.
Alex ASP
evilmarx
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