11 авг 2021



STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома



В мае 1990 года STEELHEART выпустили одноименную пластинку, сингл из которой, "I'll Never Let You Go", попал в Top40. Увы, но пандемия внесла свои коррективы в то, чтобы отметить это событие должным образом в срок, но группа решила все таки воплотить первоначальный план и 20 августа выйдет на сцену Glass Cactus и осуществит из этого зала трансляцию на весь мир. Билеты доступны по этому адресу.













+1 -0



( 2 ) просмотров: 380