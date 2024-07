21 июл 2024



Вокалист STEELHEART снялся в фильме



Вокалист STEELHEART Miljenko Matijevic снялся в фильме "Trust In Love", премьера которого намечена на начало августа. в фильме также снимались Natasha Wilson ("Once Upon A Time", "Commander In Chief", "Huff"),Sydney Bullock ("Stranger Things", "Dynasty", "Goosebumps"),Robby Krieger (THE DOORS),Eric Roberts ("The Dark Knight", "The Expendables", "Entourage") и Jimi Petulla ("The Fall Of America And The Western World", "Reversal", "All The Kings Men").







+0 -0



просмотров: 128