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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 40
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 20
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Steelheart

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8 апр 2023 : 		 STEELHEART обновили хит

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от STEELHEART

29 июн 2022 : 		 Акустика от вокалиста STEELHEART

12 май 2022 : 		 Новая песня вокалиста STEELHEART

5 апр 2022 : 		 Кавер-версия STEELHEART от гитариста SABATON

11 авг 2021 : 		 STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома

6 июл 2020 : 		 Новое видео STEELHEART

17 авг 2019 : 		 Концертное видео STEELHEART

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

12 сен 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

11 сен 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

1 сен 2017 : 		 Новая песня STEELHEART

1 авг 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

17 июл 2017 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет осенью

2 ноя 2016 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет весной

24 июн 2011 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет в феврале

17 ноя 2010 : 		 Лидер STEELHEART записал кавер-версию Leonard'a Cohen'a

4 сен 2010 : 		 STEELHEART работают над новыми песнями

16 май 2010 : 		 Фронтмен STEELHEART присоединится к THE DOORS в турне

19 авг 2009 : 		 Кофе STEELHEART в продаже!

14 ноя 2008 : 		 STEELHEART опубликовали новое видео в сети

5 сен 2008 : 		 STEELHEART: выход нового альбома откладывается
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|||| сегодня

STEELHEART обновили хит



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STEELHEART выпустили обновленную версию хита 1992 года "Everybody Loves Eileen".

STEELHEART Release 2023 Enhanced Version Of 1992's "Everybody Loves Eileen"




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