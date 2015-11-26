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Diablo Swing Orchestra

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9 июл 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA завершают работу над новым альбомом

7 май 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA начали работу над альбомом

16 апр 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA отменяют концерт и собираются на запись

17 окт 2017 : 		 Новый альбом DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет зимой

10 окт 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

19 окт 2014 : 		 Видео с текстом от DIABLO SWING ORCHESTRA

9 янв 2013 : 		 Новое видео DIABLO SWING ORCHESTRA

10 окт 2012 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA планируют съемку клипа

9 апр 2012 : 		 Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA

12 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

2 ноя 2010 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA работают над новым материалом

19 янв 2010 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA расстались с ударником

9 июл 2009 : 		 Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA

1 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

6 мар 2009 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA заключили контракт с ASCENDANCE RECORDS
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DIABLO SWING ORCHESTRA завершают работу над новым альбомом



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Шведские авангард-металлисты DIABLO SWING ORCHESTRA находятся в студии Top Floor в Гётеборге (Швеция), где занимаются записью нового альбома, названного (на данный момент) "Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole". Музыканты опубликовали следующее сообщение:

«Вокал Kristin готов, и мы приближаемся к тому, чтобы закончить работу над этим гигантом. Тринадцать песен, потрясающие оркестровые аранжировки, гости, из-за которых мы очень взволнованы и т. д., и т. п.

Часы, которые мы вложили в этот альбом, были превосходны, и всё звучит так, что мы просто счастливы. Мы по-прежнему уверены, что это наша лучшая работа! Просто подождите...

На альбоме также представлена наша первая композиция на испанском языке, и мы обещаем, что это будет нечто, чего стоит ждать с нетерпением».

DIABLO SWING ORCHESTRA Check In From The Studio -



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