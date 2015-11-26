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DIABLO SWING ORCHESTRA завершают работу над новым альбомом



Шведские авангард-металлисты DIABLO SWING ORCHESTRA находятся в студии Top Floor в Гётеборге (Швеция), где занимаются записью нового альбома, названного (на данный момент) "Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole". Музыканты опубликовали следующее сообщение:



«Вокал Kristin готов, и мы приближаемся к тому, чтобы закончить работу над этим гигантом. Тринадцать песен, потрясающие оркестровые аранжировки, гости, из-за которых мы очень взволнованы и т. д., и т. п.



Часы, которые мы вложили в этот альбом, были превосходны, и всё звучит так, что мы просто счастливы. Мы по-прежнему уверены, что это наша лучшая работа! Просто подождите...



На альбоме также представлена наша первая композиция на испанском языке, и мы обещаем, что это будет нечто, чего стоит ждать с нетерпением».







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