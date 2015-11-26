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DIABLO SWING ORCHESTRA близки к завершению работы над альбомом



DIABLO SWING ORCHESTRA сообщили о том, что уже свели 12 из 13 новых треков, и им ещё необходимо три дня для того, чтобы завершить работу над новым альбомом, релиз которого предварительно намечен на первый квартал 2021 года. Обложка релиза, получившего название "Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole", доступна ниже.







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