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*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
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Diablo Swing Orchestra

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1 дек 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA близки к завершению работы над альбомом

9 июл 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA завершают работу над новым альбомом

7 май 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA начали работу над альбомом

16 апр 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA отменяют концерт и собираются на запись

17 окт 2017 : 		 Новый альбом DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет зимой

10 окт 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

19 окт 2014 : 		 Видео с текстом от DIABLO SWING ORCHESTRA

9 янв 2013 : 		 Новое видео DIABLO SWING ORCHESTRA

10 окт 2012 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA планируют съемку клипа

9 апр 2012 : 		 Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA

12 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

2 ноя 2010 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA работают над новым материалом

19 янв 2010 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA расстались с ударником

9 июл 2009 : 		 Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA

1 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

6 мар 2009 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA заключили контракт с ASCENDANCE RECORDS
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DIABLO SWING ORCHESTRA близки к завершению работы над альбомом



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DIABLO SWING ORCHESTRA сообщили о том, что уже свели 12 из 13 новых треков, и им ещё необходимо три дня для того, чтобы завершить работу над новым альбомом, релиз которого предварительно намечен на первый квартал 2021 года. Обложка релиза, получившего название "Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole", доступна ниже.

DIABLO SWING ORCHESTRA - New Album Nearing Completion:



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