6 апр 2021



DIABLO SWING ORCHESTRA завершили работу над альбомом



DIABLO SWING ORCHESTRA сообщили, что закончили все работы над новым альбомом, затянувшиеся из-за "определенных проблем с COVID-19" и завершают сведение вместе с Roberto Laghi.







+1 -1



просмотров: 219

