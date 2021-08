15 авг 2021



Новое видео DIABLO SWING ORCHESTRA



"War Painted Valentine", новое видео группы DIABLO SWING ORCHESTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole, выходящего в ноябре:



"Sightseeing In The Apocalypse"

"War Painted Valentine"

"Celebremos Lo Inevitable"

"Speed Dating An Arsonist"

"Jig Of The Century"

"The Sound Of An Unconditional Surrender"

"Malign Monologues"

"Out Came The Hummingbirds"

"Snake Oil Baptism"

"Les Invulnéables"

"Saluting The Reckoning"

"The Prima Donna Gauntlet"

"Overture To A Ceasefire"







