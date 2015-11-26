Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Угадай басиста MEGADETH
50
Новое видео IRON MAIDEN
45
Новое видео U.D.O.
31
Новое видео YNGWIE MALMSTEEN
26
Новое видео MINISTRY
24
все новости группы
Diablo Swing Orchestra
Швеция
Avantgarde Metal
http://www.diabloswing.com
Myspace:
http://www.myspace.com/diabloswingorchestra
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Diablo-Swing-Orchestra/61680950315
17 июл 2021
:
Новый сингл DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет летом
20 июн 2021
:
Новый альбом DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет осенью
2 июн 2021
:
DIABLO SWING ORCHESTRA завершили работу
6 апр 2021
:
DIABLO SWING ORCHESTRA завершили работу над альбомом
22 дек 2020
:
Трек-лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA
1 дек 2020
:
DIABLO SWING ORCHESTRA близки к завершению работы над альбомом
9 июл 2020
:
DIABLO SWING ORCHESTRA завершают работу над новым альбомом
7 май 2020
:
DIABLO SWING ORCHESTRA начали работу над альбомом
16 апр 2020
:
DIABLO SWING ORCHESTRA отменяют концерт и собираются на запись
17 окт 2017
:
Новый альбом DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет зимой
10 окт 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA
19 окт 2014
:
Видео с текстом от DIABLO SWING ORCHESTRA
9 янв 2013
:
Новое видео DIABLO SWING ORCHESTRA
10 окт 2012
:
DIABLO SWING ORCHESTRA планируют съемку клипа
9 апр 2012
:
Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA
12 мар 2012
:
Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA
2 ноя 2010
:
DIABLO SWING ORCHESTRA работают над новым материалом
19 янв 2010
:
DIABLO SWING ORCHESTRA расстались с ударником
9 июл 2009
:
Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA
1 июл 2009
:
Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA
6 мар 2009
:
DIABLO SWING ORCHESTRA заключили контракт с ASCENDANCE RECORDS
сегодня
Новый сингл
DIABLO SWING ORCHESTRA
выйдет летом
DIABLO SWING ORCHESTRA определились с датой выпуска дебютного сингла из нового альбома "Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole" — "War Painted Valentine" будет представлен тринадцатого августа.
+2
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 269
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).