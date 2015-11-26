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Diablo Swing Orchestra

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17 июл 2021 : 		 Новый сингл DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет летом

20 июн 2021 : 		 Новый альбом DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет осенью

2 июн 2021 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA завершили работу

6 апр 2021 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA завершили работу над альбомом

22 дек 2020 : 		 Трек-лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

1 дек 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA близки к завершению работы над альбомом

9 июл 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA завершают работу над новым альбомом

7 май 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA начали работу над альбомом

16 апр 2020 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA отменяют концерт и собираются на запись

17 окт 2017 : 		 Новый альбом DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет зимой

10 окт 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

19 окт 2014 : 		 Видео с текстом от DIABLO SWING ORCHESTRA

9 янв 2013 : 		 Новое видео DIABLO SWING ORCHESTRA

10 окт 2012 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA планируют съемку клипа

9 апр 2012 : 		 Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA

12 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

2 ноя 2010 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA работают над новым материалом

19 янв 2010 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA расстались с ударником

9 июл 2009 : 		 Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA

1 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

6 мар 2009 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA заключили контракт с ASCENDANCE RECORDS
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|||| сегодня

Новый сингл DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет летом



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DIABLO SWING ORCHESTRA определились с датой выпуска дебютного сингла из нового альбома "Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole" — "War Painted Valentine" будет представлен тринадцатого августа.

DIABLO SWING ORCHESTRA Confirm Release Date For New Single



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