Новый альбом MORTA SKULD выйдет осенью



MORTA SKULD выпустят новую работу, получившую название Suffer For Nothing, 25 сентября на Peaceville Records. За оформление отвечал SV Bell (Rotting Christ, Amorphis):



“Extreme Tolerance”

“Abyss Of The Mind”

“Dead Weight”

“Divide The Soulless”

“The Face I Hate”

“Forbidden”

“Godlike Shell”

“Suffer For Nothing”

“Facing Mortality”

“Machines Of Hate”







