Новое видео MORTA SKULD



"Perfect Prey", новое видео группы MORTA SKULD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Creation Undone, выходящего 23 февраля на Peaceville Records:



"We Rise We Fall"

"The End Of Reason"

"Painful Conflict"

"Unforeseen Obstacles"

"Perfect Prey"

"Soul Piercing Sorrow"

"Into Temptation"

"Self Destructive Emotions"

"Oblivion"

"By Design"







