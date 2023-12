сегодня



Новое видео MORTA SKULD



"We Rise We Fall", новое видео группы MORTA SKULD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Creation Undone, выходящего 23 февраля на Peaceville Records:



"We Rise We Fall"

"The End Of Reason"

"Painful Conflict"

"Unforeseen Obstacles"

"Perfect Prey"

"Soul Piercing Sorrow"

"Into Temptation"

"Self Destructive Emotions"

"Oblivion"

"By Design"







