Видео с текстом от MORTA SKULD



"Extreme Tolerance", новое видео с текстом группы MORTA SKULD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Suffer For Nothing", выходящего 25 сентября на Peaceville Records.



Трек-лист:



“Extreme Tolerance”

“Abyss Of The Mind”

“Dead Weight”

“Divide The Soulless”

“The Face I Hate”

“Forbidden”

“Godlike Shell”

“Suffer For Nothing”

“Facing Mortality”

“Machines Of Hate”







