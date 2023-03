сегодня



Переиздание MORTA SKULD выйдет в апреле



Седьмого апреля по случаю 30-летия дебютного альбома MORTA SKULD Dying Remains состоится выход переиздания, дополненного ранними демо Gory Departure и Prolong The Agony, а также репетиционными записями.



Трек-лист Dying Remains 30th Anniversary Edition:



CD

Disc 1

"Lifeless"

"Without Sin"

"Devoured Fears"

"Dying Remains"

"Useless To Mankind"

"Rotting Ways"

"Withering Seclusion"

"Hatred Creation"

"Scarred"

"Consuming Existence"

"Presumed Dead"





Disc 2

"Intro" (Gory Depature Demo 1990)

"Sacrificial Rite" (Gory Depature Demo 1990)

"Gory Departure" (Gory Depature Demo 1990)

"Preacher Of Lies" (Gory Depature Demo 1990)

"Senseless Killing" (Gory Depature Demo 1990)

"Through Eyes Of Death" (Prolong The Agony Demo 1990)

"Feast From Within" (Prolong The Agony Demo 1990)

"Prolong The Agony (Crucifix)" (Prolong The Agony Demo 1990)

"Of Evil" (Prolong The Agony Demo 1990)

"Devoured Fears" (Rehearsal Recording 1991)

"Eternal Suffering" (Rehearsal Recording 1991)

"Prolong The Agony" (Rehearsal Recording 1991)

"Untitled" (Rehearsal Recording 1991)





LP

Side A

"Lifeless"

"Without Sin"

"Devoured Fears"

"Dying Remains"

"Useless To Mankind"

"Rotting Ways"





Side B

"Withering Seclusion"

"Hatred Creation"

"Scarred"

"Consuming Existence"

"Presumed Dead"







