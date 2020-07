15 июл 2020



Альбомы SACRIFICE на Spotify



SACRIFICE объявили о том, что весь их каталог теперь доступен на Spotify:



Torment In Fire (1986)

Forward To Termination (1987)

Soldiers Of Misfortune (1990)

Apocalypse Inside (1993)

The Ones I Condemn (2009)







