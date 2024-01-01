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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 43
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 18
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 18
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Sacrifice

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14 дек 2024 : 		 Новая песня SACRIFICE

4 ноя 2024 : 		 Новый альбом SACRIFICE выйдет зимой

9 апр 2024 : 		 SACRIFICE завершили работу над альбомом

17 июл 2022 : 		 Переиздания SACRIFICE выйдут летом

11 янв 2021 : 		 Новое видео SACRIFICE

24 дек 2020 : 		 Демо от SACRIFICE

15 июл 2020 : 		 Альбомы SACRIFICE на Spotify

14 авг 2018 : 		 SACRIFICE работают над новым ЕР

10 мар 2016 : 		 SACRIFICE вместе с DANKO JONES исполнили кавер-версию MOTÖRHEAD

8 дек 2015 : 		 Видео с выступления SACRIFICE

10 ноя 2012 : 		 Классические альбомы SACRIFICE выйдут на виниле

19 окт 2011 : 		 Видео с выступления SACRIFICE

27 авг 2011 : 		 Демо-анталогия от SACRIFICE

3 май 2011 : 		 SACRIFICE впервые выступили в Европе

4 ноя 2010 : 		 Новости о сплит-альбоме от PROPAGANDHI и SACRIFICE

25 окт 2010 : 		 Виниловое издание SACRIFICE

9 янв 2010 : 		 Альбом SACRIFICE впервые выйдет на виниле

7 дек 2009 : 		 Первые три альбома SACRIFICE выйдут на виниле

14 ноя 2009 : 		 Новый альбом SACRIFICE выйдет в январе

4 фев 2009 : 		 Возрождённые SACRIFICE заканчивают работу над новым альбомом

23 авг 2006 : 		 Вышел переизданный альбом SACRIFICE "Soldiers Of Misfortune"
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|||| сегодня

Новая песня SACRIFICE



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"Antidote Of Poison", новая песня группы SACRIFICE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Volume Six", выход которого запланирован на 21 февраля:

01. Comatose
02. Antidote Of Poison
03. Missile
04. Underneath Millennia
05. Your Hunger For War
06. Incoming Mass Extinction
07. Lunar Eclips
08. Explode
09. Black Hashish
10. We Will Not Survive
11. Trapped In A World (feat. Brian Tailor)
12. Trapped In A World (feat. Rob Urbinati) (North America CD/MC bonus track)




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