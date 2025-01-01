Новая песня SACRIFICE

"Missile", новая песня группы SACRIFICE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Volume Six", выход которого запланирован на 21 февраля:
01. Comatose
02. Antidote Of Poison
03. Missile
04. Underneath Millennia
05. Your Hunger For War
06. Incoming Mass Extinction
07. Lunar Eclips
08. Explode
09. Black Hashish
10. We Will Not Survive
11. Trapped In A World (feat. Brian Tailor)
12. Trapped In A World (feat. Rob Urbinati) (North America CD/MC bonus track)
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