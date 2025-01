сегодня



Новая песня SACRIFICE



"Missile", новая песня группы SACRIFICE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Volume Six", выход которого запланирован на 21 февраля:



01. Comatose

02. Antidote Of Poison

03. Missile

04. Underneath Millennia

05. Your Hunger For War

06. Incoming Mass Extinction

07. Lunar Eclips

08. Explode

09. Black Hashish

10. We Will Not Survive

11. Trapped In A World (feat. Brian Tailor)

12. Trapped In A World (feat. Rob Urbinati) (North America CD/MC bonus track)







