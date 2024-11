сегодня



Новый альбом SACRIFICE выйдет зимой



SACRIFICE выпустят новую работу, получившую название Volume Six, в январе 2025 года:



"Comatose"

"Antidote Of Poison"

"Missile"

"Underneath Millennia"

"Your Hunger For War"

"Incoming Mass Extinction"

"Lunar Eclipse"

"Explode"

"Black Hashish"

"We Will Not Survive"

"Trapped In A World"





