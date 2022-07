сегодня



Переиздания SACRIFICE выйдут летом



SACRIFICE сообщили о том, что Shadow Kingdom Records планирует летом выпустить три альбома группы: "Torment In Fire", "Forward To Termination" и "Soldiers of Misfortune", которые были подготовлены Sean'ом Pearson'ом (Shallow North Dakota, Tomb Mold) в Boxcar Sound, Hamilton, Ontario в 2021 году.







