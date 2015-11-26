Новое видео VARG

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Varg

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"Zeichen", новое видео группы VARG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Zeichen, выходящего 18 сентября на Napalm Records.

VARG - Official Video For New Single "Zeichen" Released



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