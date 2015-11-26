сегодня



Трейлер нового альбома VARG



Napalm Records опубликовали трейлер к новому альбому VARG, получившему название "Zeichen", выход которого намечен на 18 сентября. Альбом будет доступен на виниле, кассете, в цифровом варианте, CD и в виде деревянного бокс-сета.







+0 -0



просмотров: 188

