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Varg

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20 авг 2020 : 		 Новое видео VARG

22 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома VARG

17 июл 2020 : 		 Новое видео VARG

12 апр 2017 : 		 Новая песня VARG

5 мар 2016 : 		 Новое видео VARG

19 янв 2016 : 		 Новое видео VARG

24 дек 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании VARG

19 дек 2015 : 		 Новое видео VARG

5 окт 2015 : 		 Новое видео VARG

17 авг 2015 : 		 Новая песня VARG

8 авг 2015 : 		 Новый ЕР VARG выйдет в октябре

3 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома VARG

28 дек 2012 : 		 VARG в Окленде

8 окт 2012 : 		 Новое видео VARG

4 окт 2012 : 		 Концертное видео VARG

1 окт 2012 : 		 Трейлер нового альбома VARG

17 сен 2012 : 		 Новая песня VARG

14 сен 2012 : 		 Концертное видео VARG

8 сен 2012 : 		 Новое видео VARG

24 июл 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VARG

25 май 2012 : 		 Новый альбом VARG выйдет в октябре

9 авг 2011 : 		 Видео с выступления VARG

26 фев 2011 : 		 Новый альбом VARG доступен для прослушивания

14 фев 2011 : 		 Новая песня VARG

5 фев 2011 : 		 Новая песня VARG

22 дек 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VARG
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Новое видео VARG



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"Auf die Götter", новое видео группы VARG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zeichen", выход которого намечен на 18 сентября. Альбом будет доступен на виниле, кассете, в цифровом варианте, CD и в виде деревянного бокс-сета.

Трек-лист:

"793"
"Schildwall"
"Auf die Götter"
"Rán"
"Fara Til Ranâr"
"Wildes Heer "
"Feld der Ehre"
"Wanderer"
"Verräter  "
"Zeichen"

VARG Release "Auf Die GГ¶tter" Single And Music Video; Zeichen Album Details Revealed В  В 



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