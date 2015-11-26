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Новое видео VARG



"Auf die Götter", новое видео группы VARG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zeichen", выход которого намечен на 18 сентября. Альбом будет доступен на виниле, кассете, в цифровом варианте, CD и в виде деревянного бокс-сета.



Трек-лист:



"793"

"Schildwall"

"Auf die Götter"

"Rán"

"Fara Til Ranâr"

"Wildes Heer "

"Feld der Ehre"

"Wanderer"

"Verräter "

"Zeichen"

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