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Новое видео VARG



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"Ewige Wacht", новое видео группы VARG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ewige Wacht", выходящего 13 октября на Napalm Records. Он будет доступен в следующих вариантах:

- Deluxe Box (incl. Digipac, drinking horn, bottle of mead, pendant) - limited to 500 copies
- 2CD Digipac in Slipcase (28 pages, bonus: guest vocal album)
- 1LP Gatefold (Marbled) - limited to 100 copies
- 1LP Gatefold
- 1CD Jewel Case
- Digital Album

Трек-лист:

"Immer Treu"
"Schildmaid"
"Weltenfeind"
"Fylgja"
"Tyr"
"Járnsíðasleið"
"Eisenseite"
"Hammer"
"Morgenrot"
"Siegreiches Heer"
"Ewige Wacht"




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