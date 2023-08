сегодня



Новое видео VARG



"Immer Treu", новое видео группы VARG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ewige Wacht", выходящего 13 октября на Napalm Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- Deluxe Box (incl. Digipac, drinking horn, bottle of mead, pendant) - limited to 500 copies

- 2CD Digipac in Slipcase (28 pages, bonus: guest vocal album)

- 1LP Gatefold (Marbled) - limited to 100 copies

- 1LP Gatefold

- 1CD Jewel Case

- Digital Album



Трек-лист:



"Immer Treu"

"Schildmaid"

"Weltenfeind"

"Fylgja"

"Tyr"

"Járnsíðasleið"

"Eisenseite"

"Hammer"

"Morgenrot"

"Siegreiches Heer"

"Ewige Wacht"







