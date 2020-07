сегодня



Десять новых клипов VIRGIN STEELE



VIRGIN STEELE представили сразу десять новых видео:



"Inside The Music - A Journey Through The Gothic Voodoo Anthems Album" below.

"I Will Come For You" (Orchestral Version)

"The Black Light Bacchanalia" (Orchestral Version)

"Zeus Ascendant/By The Hammer Of Zeus (And The Wrecking Ball Of Thor)" (Orchestral Version)

"Queen Of The Dead" (Orchestral Version)

"The Gothic Voodoo Suite-featuring: (Rumanian Folk Dance No.3, The Delirium Excerpt & Snakeskin Voodoo Man)"

"The Enchanter"

"The Fire & Ice Medley: Featuring: (Bone China/No Quarter & Bone China Reprise)"

"The Passion In The French Quarter Medley: Featuring: (Chloe Dancer & Gentle Groove)"

"Death Letter Blues"







