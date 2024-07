9 июл 2024



VIRGIN STEELE переиздают альбомы



VIRGIN STEELE 23 августа выпустят новые версии первых двух альбомов:



DeFeis: «Я добавил это дополнительное название, потому что, во-первых, это действительно очень особенное переиздание. А во-вторых... это праздник. Каждая песня на альбоме была восстановлена с любовью, с верой, сердцем и Steele. Невероятно, но по большей части оригинальные мультитрековые пленки сохранились довольно неплохо, но время от времени приходилось принимать некоторые творческие решения, которые не только ничуть не помешали воскрешению альбома, но в итоге сделали его сильнее, а песни - еще интереснее. Оригинальный огонь был сохранен... усилен, и в звуковом плане все стало более четким. Вы можете по-настоящему оценить взрывные качества всех участников. Это как снова оказаться в студии в день записи.



В дополнение к ранним демо-записям мы также смогли включить несколько новых бонус-треков, включая новую трэш-думовую "Hell From Beyond The Stars", альтернативную версию "The Fire God" и новую версию песни "Virgin Steele" ("New Orchestral Version")»



Virgin Steele I - The Anniversary Edition:



"Minuet In G Minor" - (Anniversary Re-Mix)

"Danger Zone" - (Anniversary Re-Mix)

"American Girl" - (Anniversary Re-Mix)

"Dead End Kids" - (Anniversary Re-Mix)

"Drive On Thru" - (Anniversary Re-Mix)

"Lothlorien" (Orchestral Version) - (Anniversary Re-Mix)

"Still In Love With You" - (Anniversary Re-Mix)

"Children Of The Storm" - (Anniversary Re-Mix)

"Pictures On You" - (Anniversary Re-Mix)

"Pulverizer" - (Anniversary Re-Mix)

"Living In Sin" - (Anniversary Re-Mix)

"Virgin Steele" - (Anniversary Re-Mix)

"The Lesson" (Demo) - (Anniversary Re-Mix)

"Life Of Crime" (Demo) - (Anniversary Re-Mix)



Guardians Of The Flame - The Anniversary Edition:



"Don’t Say Goodbye (Tonight)" - (Anniversary Re-Mix)

"Burn The Sun" - (Anniversary Re-Mix)

"Life Of Crime" - (Anniversary Re-Mix)

"The Redeemer" - (Anniversary Re-Mix)

"Birth Through Fire" - (Anniversary Re-Mix)

"Guardians Of The Flame" - (Anniversary Re-Mix)

"Metal City" - (Anniversary Re-Mix)

"Hell Or High Water" - (Anniversary Re-Mix)

"Go All The Way" - (Anniversary Re-Mix)

"Chaos Caprice" - (Piano Solo From The Original 'guardians' Sessions)

"A Cry In The Night" - (Anniversary Re-Mix)

"I Am The One" - (Anniversary Re-Mix, Bonus Ep Track)

"Go Down Fighting" - (Anniversary Re-Mix, Bonus Ep Track)

"Wait For The Night" - (Anniversary Re-Mix, Bonus Ep Track)

"Desert Plains" - (Alternate Version Bonus Track)

"Dirty Blonde Angel" - (New Bonus Track)

"The Heaven’s Door Suite" - (New Bonus Track)







