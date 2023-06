7 июн 2023



Видео с текстом от VIRGIN STEELE



VIRGIN STEELE выпустят новую работу, получившую название The Passion Of Dionysus, тридцатого июня на SPV/Steamhammer в следующих вариантах:



- CD DigiPak (incl. poster and 24 pages booklet)

- 2LP Gatefold (in purple-violet vinyl), CD/LP bundle with shirt (only at the Steamhammer Shop)

- Download and Stream



"The Gethsemane Effect"

"You'll Never See The Sun Again"

"A Song Of Possession"

"The Ritual Of Descent"

"Spiritual Warfare"

"Black Earth & Blood"

"The Passion Of Dionysus"

"To Bind & Kill A God"

"Unio Mystica"

"I Will Fear No Man For I Am A God"



Состав:



David DeFeis - vocals, keyboards, bass and orchestrations

Edward Pursino - 6-string guitar

Josh Block - 7-string guitar







