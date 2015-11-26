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Лидер VIRGIN STEELE о The Black Light Bacchanalia: «Он как LED ZEPPELIN II»



Двадцать второго октября 2010 в Германии, Австрии и Швейцарии, двадцать пятого октября 2010 в Европе и девятого ноября в США был выпущен альбом VIRGIN STEELE The Black Light Bacchanalia. Вот что тогда говорил о нем лидер коллектива, David DeFeis:



«Эта неделя была для нас, мягко говоря, напряженной! Josh (Block) и я работали как демоны из самых дальних склепов Аида и как викинги на взводе, чтобы завершить этот альбом. Из-за странных электрических неполадок, вызванных различными штормами в конце лета, мы потеряли различные дорожки с большинства песен альбома, включая информацию на дисках, которые были резервными копиями. Боги и богини всего, что связано с токами земли и неба, не всегда бывают благосклонны. К счастью, у нас было достаточно материала с предыдущих сессий, записанного на других дисках, чтобы мы могли приступить к работе заново, перезаписав за последние три или четыре дня около 75-80% альбома заново в плане вокала, гитар и нескольких эпизодических фрагментов оркестровки. Сейчас, после тяжелой недели, мы находимся в самом начале пути и снова мчимся к финишной черте в попытке успеть к сроку. Хотя нас ждет еще один безумный день и ночь в высшей лиге, на самом деле это кажется возможным.



Конечным результатом всей этой маниакальной деятельности является то, что и без того грубый и страстный альбом стал еще более грубым и страстным! Слушая его прошлой ночью, я вспоминал необузданную ярость и чистую энергию таких альбомов, как LED ZEPPELIN 2 или ранние альбомы VAN HALEN. Не то чтобы Virgin Steele звучал именно так, но эта спонтанность, эта несдержанность переданы здесь. Если бы Zeppelin вернулись сегодня как варварско-романтическая металлическая группа и выпустили свой первый альбом, они могли бы сделать альбом, подобный тому, что мы делаем сейчас. Во многих отношениях он звучит как настоящий дебютный альбом. Он очень честный и переполнен энтузиазмом. Он тяжелый, когда это необходимо, атмосферный в некоторых случаях, эпический во всех отношениях, жестокий, нежный, гордый и в конечном итоге вызывающий.



Я хочу выразить благодарность моему другу и коллеге по группе Josh Block за его преданность, решимость и за то, что он не только играл на гитаре на этом альбоме, но и внес свой исключительный вклад в процесс записи и микширования. Я также хочу поблагодарить нашего доброго друга и давнего звукорежиссера Эда Уоррина за его неустанный труд, чуткий слух, великолепное остроумие и великолепные навыки, которые помогли довести этот альбом до конца.Я также хочу выразить поистине королевскую благодарность и выпить за: нашего барабанщика Frank Gilchriest, который обеспечил потрясающие барабанные партии, даже страдая от тяжелой травмы лодыжки. Он - новый и несокрушимый Кит Мун, и он останется Invictus. И спасибо Edward (Van Dorian) Pursino за его страстную гитарную работу и позитивные эмоции на протяжении последних нескольких месяцев разъездов и записи.



Мы надеемся, что вы все насладитесь плодами нашего безумного лета».



Освежить впечатления от релиза можно ниже.

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