21 июл 2020



Профессиональное видео полного выступления NIGHT IN GALES



Профессиональное видео полного выступления NIGHT IN GALES, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Architects of Tyranny"

"Sylphlike"

"Mindspawn"

"The Mortal Soul"

"The Spears Within"

"Razor"

"The Last Sunsets"

"Thy Abyss"

"Autumn Water"

"Intruder"

"Void Venture"

"Raining Blood"







