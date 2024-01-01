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*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
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Night in Gales

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6 дек 2024 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES доступен для прослушивания

11 ноя 2024 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

30 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES выйдет зимой

11 окт 2023 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES доступен для прослушивания

1 окт 2023 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

17 сен 2023 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

7 сен 2023 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

27 ноя 2021 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

21 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHT IN GALES

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

16 май 2018 : 		 Песня NIGHT IN GALES

29 дек 2017 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

20 ноя 2017 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 дек 2014 : 		 Сборник раритетов от NIGHT IN GALES

16 окт 2012 : 		 NIGHT IN GALES покинул вокалист

20 окт 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 сен 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

12 авг 2011 : 		 NIGHT IN GALES на LIFEFORCE RECORDS

21 май 2010 : 		 NIGHT IN GALES записывают новый альбом

16 мар 2008 : 		 Доступны семплы новых песен NIGHT IN GALES

5 окт 2007 : 		 NIGHT IN GALES работают над новым альбомом

22 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES движутся к финалу

8 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES опубликовали в сети EP

24 сен 2002 : 		 Последний раз, он трудный самый!

20 сен 2002 : 		 NIGHT IN GALES расстались с ударником
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Новый альбом NIGHT IN GALES доступен для прослушивания



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Shadowreaper, новый альбом NIGHT IN GALES, доступен для прослушивания ниже.




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