Новый альбом NIGHT IN GALES выйдет зимой



NIGHT IN GALES выпустят новую работу, получившую название Shadowreaper, шестого декабря на Apostasy Records. За оформление отвечал Paolo Girardi (Incantation, Cryptopsy, The Black Dahlia Murder), а трек-лист выглядит так:



"Into The Evergrey"

"The Horrors Of Endlessness"

"Open The Sun"

"The Nihilist Delta"

"Spirals"

"Dead Inside"

"Window To The End"

"Sculptured And Defleshed"

"Walk Of Infinity"







